Przełomowe wieści w sprawie Łukasza Piszczka w reprezentacji Polski! Te doniesienia dla wielu będą szokiem

Do kolejnego meczu reprezentacji Polski, która zmierzy się z Czechami w ramach eliminacji do mistrzostw Europy pozostało jeszcze trochę czasu, dlatego Polski Związek Piłki Nożnej nie spieszył się z zatrudnieniem Fernando Santosa i tak samo nie ma pośpiechu w sprawie dołączenia Łukasz Piszczka do sztabu szkoleniowego Portugalczyka. Pierwsze informacje w tej sprawie pojawiły się już kilka dni temu, jednak od tamtej chwili nie dowiedzieliśmy się niczego nowego. Aż do teraz.

Łukasz Piszczek o krok od reprezentacji Polski. Zaplanowano specjalne spotkanie, nowe informacje

Okazuje się, że już w najbliższych dniach wyjaśni się przyszłość Łukasza Piszczka w reprezentacji Polski. Tomasz Włodarczyk poinformował bowiem, że zaplanowano specjalne spotkanie z udziałem legendarnego obrońcy oraz obecnego selekcjonera Biało-czerwonych. Po nim zostanie podjęta decyzja, czy Piszczek dołączy do sztabu szkoleniowego Portugalczyka. Fani Piszczka mogą jednak nie być pocieszeni, bowiem okazuje się, że były obrońca nie jest do końca przekonany.

- Łukasz Piszczek ma we wtorek rozmawiać z Fernando Santosem i wtedy zapadnie ostateczna decyzja co do jego pracy w roli asystenta. "Piszczu" się waha. - wyznał dziennikarz portalu "meczyki.pl" w programie "Pogadajmy o piłce".

