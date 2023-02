Łukasz Piszczek wygadał się w sprawie pracy w reprezentacji Polski. Wszystko wyjawił, padły jasne słowa

Reprezentant Polski w Bayernie Monachium? Kamil Grabara odniósł się do plotek, jasne stanowisko

Nazwisko Łukasza Piszczka wzbudza ostatnimi czasy wielkie zainteresowanie wśród kibiców reprezentacji Polski. Były zawodnik kadry i Borussii Dortmund łączony jest z pracą w kadrze narodowej w roli asystenta dla Fernando Santosa. W rozmowie w studiu Viaplay, były kadrowicz przyznał, że odbył już rozmowę z Portugalczykiem. Czy będziemy świadkami powrotu Piszczka do reprezentacji?

Łukasz Piszczek będzie pracował w reprezentacji Polski? Miał już rozmawiać z Santosem

Były zawodnik BVB przyznał w studiu Viaplay, że jego rozmowa z Fernando Santosem w sprawie powrotu do reprezentacji Polski miała miejsce, jednak on sam jeszcze czeka na oficjalną decyzję, gdyż Portugalczyk sam jeszcze myśli nad tym, jak będzie wyglądał jego sztab.

- Tak daleko bym nie szedł. Spotkałem się z trenerem, ale na razie on musi mieć swoje przemyślenia na to, jak to ma wyglądać i ja czekam - powiedział Łukasz Piszczek w trakcie rozmowy z "Viaplay".

Przypomnijmy, że Piszczek od samego początku łączony jest z pracą w kadrą. Czy Santos zdecyduje się właśnie na niego? To powinno wyjaśnić się w najbliższej przyszłosci.