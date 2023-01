Przemysław Frankowski znów zachwyci we Francji? "Pokazuje klasę z topowymi rywalami"

Przemysław Frankowski kipi energią. To on miał wpływ na przemianę polskiej gwiazdy Lens

Lubi strzelać faworytom

- Strzelony gol z PSG plus dobra gra pokazują, że rywalizacja w Lens bardzo dobrze na niego wpływa - powiedział Marek Jóźwiak w rozmowie z naszym portalem. - Pamiętajmy, że po swojej stronie miał Mbappe i Hakimiego, którzy pod względem szybkości są najlepsi w PSG. A mimo to dał sobie radę, dostał wysoką notę „8”. Doceniono jego grę. Widać, że lubi strzelać gole faworytom, bo w ubiegłym sezonie trafił z Marsylią. Dobrze, że pokazuje klasę w spotkaniach z topowymi rywalami, a to był mecz toczony na dużej intensywności - analizował.

Lens spisuje się rewelacyjnie

Klub Frankowskiego zajmuje drugie miejsce w Ligue 1. Do prowadzącego PSG traci cztery punkty. Czy RC w tym sezonie jest w stanie zagrozić mistrzowi Francji w walce o tytuł? - Trzeba podkreślić, że Lens w tym sezonie spisuje się rewelacyjnie - cenił Jóźwiak. - Ten zespół się rozwinął pod względem taktyki, przygotowania fizycznego, płynności w grze, odpowiedzialności w obronie, bo też tu jest poprawa. Lens zrobiło kolosalny postęp. Poza tym kibice nakręcają i dają siłę tej drużynie. PSG jest poza zasięgiem i pewnie niebawem powiększy dystans nad konkurentami. Jednak przegrana z Lens pokazała jedno. Mistrz Francji będzie miał problemy, gdy nie będzie podchodził skoncentrowany do rywali tak jak to robi w Lidze Mistrzów, nie będzie grał w najsilniejszym zestawieniu, że bez Leo Messiego i Neymara ta drużyna nie jest sobie w stanie poradzić z ambitnym przeciwnikiem. Gdy nie gra Neymar i Messi to ten zespół wydaje się o wiele słabszy. Zawodnicy, którzy mieli ich zastąpić jak Soler, Sarabia, Ruiz jak na razie nie zdają egzaminu. W starciu z Lens byli poniżej swojego poziomu. Przed meczem mówiłem, że Lens wygra. I to się sprawdziło - przypomniał ekspert Canal+.

