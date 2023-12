Przepiękna prowadząca losowania Euro 2024! Kim jest niemiecka reporterka?!

38-letnia dziennikarka telewizji ARD z Berlina prezentowała się podczas ceremonii bardzo efektownie. Towarzyszył jej Pedro Pinto, doskonale znany już z wielu ceremonii pod egidą UEFA.

Sedlaczek karierę w mediach rozpoczęła w 2010 r. jako reporterka i prezenterka wiadomości dla kilku regionalnych nadawców w Berlinie i Brandenburgii. Od lat błyszczy na ekranach niemieckich kibiców piłki nożnej i fanów muzyki. Pracowała również w Pro Sieben i SKY, stażowała w RTL. Od jakiegoś czasu jest związana z telewizją ARD.

Na co dzień mieszka w Monachium, więc do pracy ARD musi dojeżdżać ze stolicy Bawarii do Kolonii. Od lutego do grudnia 2013 roku była w związku z bramkarzem Eintrachtu Frankfurt Kevinem Trappem.