Przyłapaliśmy reprezentantów Polski. Tak świętowali wygraną z Ukrainą, pełen relaks [ZDJĘCIA]

- Ten element zgrupowania zaplanowany był już wcześniej – nie krył selekcjoner, który dał się już poznać kibicom jako wielki miłośnik sportu może nie tak popularnego jak futbol, za to na pewno wykwintnego i wytwornego. - Zarzuca mi się, że dużo mówię o golfie, ale to przecież świetny sposób, by się zrelaksować i odpocząć – tak Probierz reklamował ów wypad kadrowiczów.

Dla wielu z jego podopiecznych partyjka golfa nie była nowością. Już za czasów Adama Nawałki kadrowicze zaglądali na golfowe areny; wielu z nich w czasie wolnym nie stroni od tej dyscypliny. Doskonale odnajdywali się więc i w Golf&Country Clubie, co widać na fotkach.

Kibiców zaś cieszyć powinny nie tylko uśmiechy na twarzach kadrowiczów, ale i obecność tych, którzy po piątkowym spotkaniu narzekali na drobne urazy. Wśród machających kijami „Super Express” wypatrzył m.in. Tarasa Romanczuka, Nicolę Zalewskiego, Michała Skórasia i Jakuba Kiwiora.