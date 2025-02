PZPN odpowiada ws. dopingu na meczach reprezentacji. Wszystko jasne

PZPN odpowiada ws. dopingu na meczach reprezentacji Polski

Kwestia dopingu na meczach reprezentacji Polski była szeroko poruszana przy okazji właściwie każdego domowego spotkania Biało-Czerwonych. Atmosfera na PGE Narodowym zazwyczaj zostawiała sporo do życzenia, ale to ma się zmienić w 2025 roku. We wtorek (11 lutego) Cezary Kulesza ogłosił, że na dwóch najbliższych meczach Polski z Litwą i Maltą ma wrócić zorganizowany doping, którym zajmą się członkowie stowarzyszenia "To My Polacy".

- Jako federacja wsłuchujemy się w głos kibiców, dziennikarzy, samych piłkarzy. Niemal wszyscy zwracali uwagę na atmosferę na trybunach w trakcie meczów reprezentacji rozgrywanych w Polsce. Chcemy tę sytuację zmienić i już w najbliższych dwóch meczach pilotażowo wydzielimy jeden sektor - konkretnie D15 - na pewne aktywności kibicowskie. Zaznaczyć należy, że ten sektor pozostaje ogólnodostępny. Każdy może zakupić bilet na takich samych zasadach. Jedynie będziemy informować, że w tym konkretnym miejscu można spodziewać się elementów dopingu zorganizowanego - wyjaśnił Łukasz Wachowski, sekretarz generalny PZPN.

Nie oznacza to jednak, że zorganizowane grupy zyskały przywileje związane z biletami. - Polski Związek Piłki Nożnej posiada jasne zasady dotyczące sprzedaży biletów na mecze reprezentacji. Wszyscy kibice są równo traktowani. Każdego obowiązują takie same reguły i nic w tym zakresie się nie zmienia. Osoby ze Stowarzyszenia "To My Polacy" same muszą zakupić bilety i nie mają żadnych przywilejów w tym aspekcie. Płacą pełną cenę, bilety nabywają w tych samych terminach co wszyscy, tak jak wszyscy muszą się wcześniej zarejestrować na portalu i jedna osoba może kupić maksymalnie 5 biletów - zaznaczył Wachowski.

PZPN postara się jednak ułatwić prowadzenie dopingu na meczach kadry. - Podkreślam, ze PZPN nie oferuje żadnych świadczeń dla osób, które podejmą się próby prowadzenia dopingu. Jedynie komunikacyjnie wzmocnimy informację, że w sektorze D15 można spodziewać się aktywności kibicowskich. Jeśli regulamin UEFA pozwoli to umożliwimy również wniesienie bębna i małego megafonu dla osób, które chcą uatrakcyjnić wspólne dopingowanie przy wykorzystaniu tych akcesoriów - przyznał sekretarz związku.

