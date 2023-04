PZPN zapłaci trzy miliony Niemcom. Jan Tomaszewski wprost o takiej kwocie. Powiedział to bez zastanowienia

Mecz z Niemcami budzi wiele emocji z różnych względów. Wśród fanów trwa ożywiona dyskusja o pieniądzach – część z nich uważa, że zapłacenie Niemcom za ten mecz ok. 3 mln złotych to zbyt duży wydatek, a do tego wielu krytykuje PZPN za wysokie ceny biletów na to spotkanie. Jak się okazuje, Jan Tomaszewski w rozmowie z „Super Expressem” przedstawił kompletnie spojrzenie na całą sytuację i szczerze pochwalił PZPN!

Jan Tomaszewski wprost o decyzji polskiego związku: „Brawo, brawo!”

Spotkanie 16 czerwca z Niemcami będzie okazją do pożegnania Jakuba Błaszczykowskiego i oficjalnego zakończenia przez niego kariery reprezentacyjnej. Jan Tomaszewski widzi natomiast w tym okazję do sprawdzenia, w jakim miejscu jest polska kadra. Zdaniem byłego reprezentanta Polski, aby o tym się przekonać, potrzeba mocniejszych rywali, niż ci, których mamy w grupie eliminacyjnej.

– Brawo, brawo PZPN. Dwa mecze są takie – pierwszy teraz, kiedy mamy ten wolny termin. Mnie nie interesuje mecz z Mołdawią, musimy go po prostu wygrać i koniec kropka. Ale tu (w meczu z Niemcami – przyp. red.) może powstać drużyna. Co by o tych Niemcach nie mówić, to wciąż jest czołówka światowa. I druga sprawa, 20 listopada, kolejny wolny termin. Apeluję do prezesa Kuleszy, niech kupi i za 5 milionów! To jest ostatni termin przed mistrzostwami Europy i dla mnie powinniśmy zagrać ze światową drużyną. A że to kosztuje? Musi kosztować! PZPN wie, jak zdobywać pieniądze – ocenił legendarny bramkarz reprezentacji Polski.

Zdaniem Tomaszewskiego dobry mecz przeciwko silnej drużynie może pomóc jej zbudować odpowiedni „mental”, który zaowocuje w przyszłości. – Naszą wartość mogą pokazać mecze właśnie z Niemcami czy Francuzami. Trzeba wybrać najlepszą drużynę, zagrać u siebie na PGE Narodowym i zobaczyć, w jakim miejscu jest nasz zespół. Musimy patrzeć nie na to, ile zarobimy, ale na to, czy mamy drużynę na mistrzostwa Europy. To nie może być słaby przeciwnik, musi kosztować – dodaje.

Jako przykład podaje wygraną właśnie z Niemcami na Narodowym przed Euro 2016. – Kwota 3 mln złotych mnie nie razi. Jeśli dobrze zaprezentujemy się w tym meczu, to drużyna nabierze rozpędu. Przypomnijcie sobie, jaki duch wstąpił w drużynę po zwycięstwie z Niemcami na Narodowym – powiedział Jan Tomaszewski w rozmowie live z „Super Expressem”.