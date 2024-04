Reprezentant Polski na celowniku giganta! To byłby prawdziwy hit, media donoszą o wielkim transferze!

Zbigniew Boniek bez ogródek o Cezarym Kuleszy. Powiedział o powrocie do PZPN. Wymowne słowa

Będziemy świadkami bardzo ciekawego transferu? Sebastian Szymański, gracz Fenerbahce Stambuł i jeden z liderów klubu z nad Bosforu notuje wielki sezon w tureckiej SuperLig i nie da się ukryć, że znalazł się na celowniku wielu znakomitych europejskich ekip. Co chwila słyszymy o zainteresowaniu jednego z klubów ze światowej czołówki, a teraz do gry o Polaka miał wkroczyć włoski gigant, który dopatruje się w graczu wzmocnienia linii ataku. Czy do wielkich przenosin dojdzie i będziemy mieli kolejnego Polaka w Serie A?

Sebastian Szymański na celowniku giganta. Dojdzie do transferu?

Według informacji podawanych przez portal "tv100", Szymański znalazł się na celowniku Napoli. Klub spod Wezuwiusza szuka następstwa dla Piotra Zielińskiego, który odchodzi z drużyny, aby zasilić latem Inter Mediolan. Włochów ma kusić wielka dyspozycja Szymańskiego - w tym sezonie SuperLig Polak strzelił 12 bramek i zanotował 15 asyst. Władze klubu ze Stambułu od dłuższego już czasu szykują się na odejście Polaka, szczególnie, że to nie pierwsza, wielka europejska ekipa, która pyta o byłego gracza Dynama Moskwa i Legii Warszawa.

O transferze Polaka mówiło się już od dłuższego czasu, a klubami, które miały rozważać sprowadzenie Polaka były AC Milan, Tottenham Hotspur, czy Manchester United. Wiele jednak wskazuje na to, że Szymański może zdecydować się na Neapol. Po odejściu Zielińskiego, gracz klubu ze Stambułu zyskałby pewne miejsce w składzie mistrzów Włoch. Czy zdecyduje się na ten ruch, a może wybierze inny klub? Czas pokaże.

