Reprezentant Polski z kolejnym golem, świetna seria. Na niego Probierz będzie mógł liczyć

Pomocnik reprezentacji Polski rozgrywa jeden z najlepszych sezonów w karierze. Wprawdzie liga bułgarska do najsilniejszych w Europie nie należy, ale liczby niespełna 27-letniego Piotrowskiego mogą imponować. Zawodnik często ustawiany jako defensywny pomocnik zdobył w tym sezonie 9 goli i ma 3 asysty. Dzisiaj zaliczył trafienie w wygranym meczu z Botewem Płowdiw i ustalił wynik meczu na 2:0.

Kolejne gole i równa forma zawodnika, to na pewno dobra informacja dla Michała Probierza na niecałe 2 tygodnie przed barażem do finałów Euro z Estonią. Probierz stawia na Piotrowskiego, który za kadencji tego selekcjonera zaliczył 3 wstępy w kadrze i strzelił swojego pierwszego gola, w meczu przeciwko Czechom. O dobrej formie piłkarza świadczy fakt, że jest wyceniany na 2,5 mln euro przez portal transfermarkt, najwyżej do tej pory w karierze. Wydaje się, że jest pewniakiem w kadrze Probierza, którą ten ma podać do publicznej wiadomości w czwartek. Łudogorec jest liderem ligi bułgarskiej i o trzy punkty wyprzedza Czerno More i CSKA Sofia.

