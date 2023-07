Reprezentant Polski zawieszony przez UEFA! Nie złożył żadnych wyjaśnień, pilne doniesienia mediów

Po tych słowach Fernando Santos się wścieknie! Do tej pory nikt nie zwracał uwagi na ten szczegół, jasne stanowisko

Media podają niepokojące informacje na temat reprezenta Polski. Jak podał Tomasz Włodarczyk z portalu "meczyki.pl", UEFA podjęła decyzję o tym aby przedłużyć dyskwalifikację Bartosza Salamona - reprezentanta Polski i gracza poznańskiego Lecha. Zawodnik miał nie złożyć wyjaśnień do końca terminu podanego przez europejską federację piłkarską. To nie wróży dobrze.

Reprezentant Polski z dyskwalifikacją na dłużej. Bartosz Salamon ma duże kłopoty

Przypomnijmy, że kłopoty Salomona zaczęły się po meczu z Djurgardens w Lidze Konferencji UEFA. Wtedy to w organiźmie piłkarza wykryto niedozwoloną substancję. Wtedy to organ odpowiedzialny za Etykę, Kontrolę i Dyscyplinę przy UEFA ogłosił, że zawiesi zawodnika na 90 dni. Dyskwalifikacja mogła skończyć się już w lipcu, jednak sam zawodnik nie złożył w terminie wyjaśnień, przez co, jak informuje Włodarczyk, PZPN, Lech Poznań i prawnicy obrońcy reprezentacji Polski dostali decyzję federacji o przedłużeniu zawieszenia, bez podania konkretnej daty. Nikt nie jest w stanie powiedzieć, kiedy właściwie zobaczymy jeszcze piłkarza na boiskach.