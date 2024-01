Reprezentant Polski zmienia klub! Będzie walczył o mistrzostwo kraju, jest oficjalne potwierdzenie

Bartłomiej Drągowski, mimo że nie był w najwyższej formie i grał w jednym z najsłabszych zespołów Serie B, to mógł liczyć na przychylność selekcjonera Michała Probierza. Wielu fanom to się nie podobało, że wyżej w hierarchii bramkarzy jest średnio spisujący się Drągowski, a nie rewelacyjnie spisujący się Marcin Bułka czy Kamil Grabara. Póki jednak Wojciech Szczęsny i Łukasz Skorupski są zdrowi, póty sprawa ta nie będzie miała większego wpływu na mecze reprezentacji. Drągowski wciąż jednak uznawany jest za duży talent i właśnie zrobił ważny krok, by odbudować nieco formę. Choć przenosi się do słabszej ligi, to na pewno idzie do zdecydowanie mocniejszego zespołu.

Bartłomiej Drągowski zamienia Włochy na Grecję

To będzie pierwszy raz od 8 lat, gdy Drągowski zagra poza granicami Włoch. Polak został wypożyczony ze Spezii do Panathinaikosu Ateny. – Spezia Calcio informuje, że wypożyczyła bramkarza urodzonego w 1997 roku Bartłomieja Drągowskiego Panathinaïkosowi z prawem wykupu. Życzymy zawodnikowi powodzenia w reszcie sezonu – ogłosił klub Polaka, który jest na prostej drodze do spadku do Serie C.

Panathinaikos to z kolei wicelider greckiej Super League, mający jednak dokładnie tyle samo punktów co prowadzący w tabeli PAOK. Drągowski nie będzie więc walczył o utrzymanie na 2. poziomie rozgrywkowym, a o mistrzostwo kraju i jeśli grecki klub zdecyduje się go wykupić i zostawić u siebie na dłużej, to i o grę w europejskich pucharach.

