Dwudziestokrotny mistrz kraju chce bramkarza Biało-Czerwonych. To byłaby duża sprawa, Polacy są tam legendami

Echa gali FIFA Best Awards 2023. Tak głosował Robert Lewandowski, zaskoczeni?

Do baraży dwa miesiące

Żurkowski trafił do Empoli i zdążył już nawet zdobyć pierwszego gola dla nowej/starej drużyny. Drągowski – w ramach „cięć finansowych” w klubie, przeprowadzonych na żądanie właściciela – też znalazł się na liście transferowej. Sugerowano możliwość wyjazdu na Wyspy Brytyjskie (do Champioship League) albo przeprowadzki do innego włoskiego drugoligowca, Cremonese. Tę ostatnią ofertę odrzucił sam zawodnik.

Teraz może okazać się, że 26-letni golkiper, który po grudniowym urazie stracił miejsce między słupkami bramki Spezii (wcześniej zagrał w 13 meczach ligowych), jeszcze w tym sezonie powalczyć może o mistrzostwo kraju. Nie Włoch oczywiście, ale Grecji. Jak donosi m.in. portal TuttoMercatoWeb, Drągowski znalazł się na liście życzeń Panathinaikosu!

Z ateńskiej ekipy po sezonie odejdzie bowiem Alberto Brignoli, który nie chce przedłużyć wygasającego za parę miesięcy kontraktu. Włoski golkiper w tym sezonie broni „na zmianę” z Jurijem Łodyginem, mającym umowę ważną jeszcze przez 2,5 roku. Drągowski miałby zostać konkurentem Rosjanina. „Negocjacje pomiędzy stronami już się rozpoczęły, najbliższe godziny będą już decydujące” – pisze włoski serwis.

Drągowski – przypomnijmy – to aktualny kadrowicz, któremu Michał Probierz zdaje się mocno ufać. W przeszłości – po wyjeździe z macierzystej Jagiellonii – bronił barw Fiorentiny i Empoli. Prezentował się na tyle solidnie, że w pewnym okresie spekulowano nawet o zainteresowaniu nim ze strony europejskich gigantów.

Panathinaikos to aktualny współlider greckiej ekstraklasy, wespół z PAOK-iem Salonik, z którym zagra 28 stycznia. Klub z Aten 20 razy sięgał po mistrzostwo swego kraju, ale na tytuł czeka już niemal półtorej dekady. Lista polskich piłkarzy, zakładających w przeszłości koszulkę z zieloną koniczynką jest długa: Maciej Bykowski, Michał Koj, Arkadiusz Malarz, Emmanuel Olisadebe, Igor Sypniewski, Jakub Wawrzyniak... Całkiem niedawno do Panathinaikosu był też wypożyczony Tymoteusz Puchacz.

Status legend mają natomiast w tym klubie dwaj inni zawodnicy. Napastnik Krzysztof Warzycha pięciokrotnie świętował z ateńczykami mistrzostwo Grecji, czterokrotnie – pucharz Z kolei bramkarz Józef Wandzik w obu tych rozgrywkach trzykrotnie był najlepszy z Panathinaikosem.

Brignoli non rinnova col Panathinaikos e il club greco piomba su Dragowski dello Spezia https://t.co/T9WcqAmwVw— TUTTOmercatoWEB (@TuttoMercatoWeb) January 17, 2024