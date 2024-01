Co za powrót, osiem minut i gol! Tak Szymon Żurkowski wprowadził się do Empoli [WIDEO]

Piękna bramka, ale kolejna porażka

Polski pomocnik został wypożyczony z drugoligowej Spezii. Z występów w Empoli ma bardzo dobre wspomnienia, bo przed laty z tym klubem awansował do włoskiej elity, a później się w niej utrzymał. W tamtym okresie był wiodącą postacią. Teraz w tym klubie liczą na to, że znów "Żurek" będzie należał do liderów. Klasę potwierdził już w pierwszym spotkaniu z Hellas Verona. Wprawdzie był rezerwowym, ale po wejściu na boisko w drugiej połowie szybko przypomniał o sobie. Zaskoczył bramkarza uderzeniem piłki głową. To była polska akcja, bo podającym był Bartosz Bereszyński. Inna sprawa, że Żurkowski ładnie się w tej sytuacji zachował.

Empoli wciąż pod kreską

Niestety, bramka Żurkowskiego nie przełożyła się na punkty, które są bardzo potrzebne Empoli. Drużyna jest w strefie spadkowej. Plasuje się na 19. miejscu. Najgorsze jest to, że już notuje serię ośmiu meczów bez zwycięstwa. Czy "Żurek" pobudzi kolegów i w kolejnym starciu z Monzą (21.01) zespół przełamie kryzys?

🇵🇱 GOL SZYMONA ŻURKOWSKIEGO! ⚽️ ASYSTA BARTOSZA BERESZYŃSKIEGO! 🅰️✨ Polska akcja Empoli FC zakończona bramką! 🔥 Zobaczcie to trafienie! 👇 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/RU1OViofph— ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 13, 2024

