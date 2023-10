Robert Lewandowski nie zagra w meczach kadry! Fatalne informacje obiegły media. Kontuzja groźniejsza niż się spodziewano

Wślizg portugalskiego stopera był ostry, a Lewandowski długo zwijał się z bólu. Co na to sędzia? Anthony Taylor nawet nie przerwał gry! Angielski arbiter się skompromitował, a Polak cierpiał. Raczej nie wystąpi w najbliższym meczu ligowym z Granadą. – To mocne stłuczenie, zobaczymy, czy będzie w stanie zagrać – martwił się po meczu Xavi, szkoleniowiec Barcelony. Dzisiejsze badania w ośrodku Ciutat Esportiva del Barça wykazały uraz kostki i lewej kości piszczelowej – poinformował Piotr Koźmiński, a podobne informacje napłynęły z Hiszpanii za pośrednictwem "Mundo Deportivo" i radia Catalunya.

ZOBACZ: Wojciech Szczęsny o aferze premiowej. Mocne słowa w kierunku Łukasza Skorupskiego

Występy w LaLiga to jedno, ale polskich kibiców martwi zdrowie Lewandowskiego przed najbliższymi meczami eliminacji do przyszłorocznego Euro. Już w następnym tygodniu reprezentacja Polski zagra z Wyspami Owczymi i Mołdawią. Choć jeszcze dzisiaj rano doktor kadry Jacek Jaroszewski z optymizmem patrzył na możliwość występów "RL9" w tych spotkaniach., to już mamy pewność, że kapitan reprezentacji Polski nie wystąpi w najbliższych dwóch spotkaniach eliminacyjnych. Potwierdził to rzecznik PZPN. - Kontuzjowany Robert Lewandowski nie weźmie udziału w październikowym zgrupowaniu reprezentacji Polski - poinformował Tomasz Kozłowski.

Wywiad z selekcjonerem Michałem Probierzem Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

🚨 Lewandowski, descartado para Granada y duda para el Clásico✍️ @gbsans https://t.co/53Dm9lfwGq— Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 5, 2023