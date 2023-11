Robert Lewandowski o szansach na awans na EURO. Ważne słowa przed meczem z Czechami

Zwycięstwo pozwoli nam zbudować coś na przyszłość

Spotkanie z Czechami jest bardzo ważne. Musimy wygrać, aby zachować szanse na wywalczenie bezpośredniego awansu do finałów w Niemczech. Jednak nie wszystko będzie zależało od Polaków. Będziemy musieli obserwować poczynania rywali w tym wyścigu o wyjazd na EURO. - Mecz z Czechami jest bardzo ważny - powiedział Robert Lewandowski podczas konferencji prasowej, cytowany przez PAP. - Zwycięstwo pozwoli nam zbudować coś na przyszłość. Zdajemy sobie sprawę, jak matematycznie wyglądają nasze szanse w grupie. Ale podchodzimy do najbliższego meczu jak do spotkania, które chcemy wygrać. Zrobimy wszystko, żeby tak się stało. Wygraną chcemy wrócić na właściwą ścieżkę i poprawić nasze morale - wyznał.

Lewandowski nie chce zastanawiać się i oceniać szanse polskiej drużyny na wywalczenie promocji na mistrzostwa Europy. - Nie myślę o tym, na ile mamy szanse wyjścia z grupy - zastrzegł napastnik Barcelony, cytowany przez PAP. - Wiem, że nie są duże. Najważniejszy teraz jest mecz z Czechami. Trzeba się dobrze zaprezentować i wygrać. Bez względu na to, czy przy wielkim szczęściu da nam awans, czy nie. To zwycięstwo będzie mieć ogromne znaczenie na przyszłość. Wiemy, na czym musimy się skupić i co poprawić. Spotkanie z Czechami może nie jest "nowym otwarciem". Przy zwycięstwie będziemy mogli powiedzieć, że "teraz idziemy do przodu". A to bardzo istotne - zaznaczył Lewandowski.

