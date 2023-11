Wymowny komentarz selekcjonera reprezentacji Polski. Padły słowa o cierpliwości i zaufaniu

As Juventusu wróci do formy?

W pogoni za konkurentami

Polska kadra zajmuje w grupie dopiero trzecie miejsce. Do prowadzącej Albanii tracimy trzy punkty, a do Czechów punkt. Za naszymi plecami jest Mołdawia, która traci do wybrańców Michała Probierza oczko. Rywale rozegrali jeden mecz od Biało-czerwonych. Czy uda nam się wyprzedzić ich na finiszu? Do tego konieczne jest pokonanie Czechów na Stadionie Narodowym i oczekiwanie na wyniki pozostałych spotkań najgroźniejszych konkurentów.

Probierz patrzy w lustro i...

Selekcjoner Michał Probierz jest optymistą. Zwrócił się z apelem. Padły w nim słowa o cierpliwości i zaufaniu. Szkoleniowiec nie czuje się osobą, która przegrała te eliminacje EURO. - Powołania są robione pod kątem takim, że patrzymy na ustawienie - powiedział trener Michał Probierz podczas konferencji prasowej. - Przez 20 lat pracy wyciągnąłem zawodników z różnych lig. Bardzo często były to trudne decyzje. Wydaje mi się, że zasługuję na trochę zaufania. Przez siedem tygodni pracy nie jestem cudotwórcą. Zmiana trenera nie nastąpiła dlatego, że było bardzo dobrze. Były problemy z zakwalifikowaniem się. Patrzę lustro i wiem, że jestem człowiekiem, który może uratować te eliminacje. Nie jestem człowiekiem przegranym, jak wielu mówi, że te eliminacje zostały teraz przegrane. Zwróciłbym uwagę, aby było więcej cierpliwości do tego, co robimy - zaapelował trener Probierz.

