Robert Lewandowski opublikował wzruszający wpis. Wyjątkowe słowa na wyjątkowy dzień

Robert Lewandowski ma za sobą sezon, w którym nie brakowało wzlotów i upadków zarówno w piłce klubowej, jak i reprezentacyjnej. Ostatecznie jednak dwa trofea (w tym mistrzostwo Hiszpanii) klubowe oraz – najpewniej – tytuł króla strzelców ligi hiszpańskiej to całkiem niezły wynik, który daje też całkiem solidne perspektywy na nadchodzące rozgrywki. W najbliższy weekend sezon dla Barcelony już się zakończy, choć duża część piłkarzy, w tym Lewandowski, w czerwcu rozegrają jeszcze mecze w reprezentacjach. Niewykluczone jednak, że cała rodzina Lewandowskich planuje już wakacje, a kapitan reprezentacji Polski kolejnym wpisem udowodnił, jak ważne są dla niego jego pociechy.

Lewandowski składa życzenia wszystkim dzieciom

1 czerwca to oczywiście Dzień Dziecka i tak słynny tata dwóch córeczek nie mógł pozwolić, by przeszło to bez echa na jego profilach w mediach społecznościowych. Robert Lewandowski postanowił udostępnić zdjęcie, na którym prowadzi Klarę oraz Laurę za ręce. We wpisie pod zdjęciem zwrócił się najpierw do wszystkich dzieci. – Drogie dzieci, w dniu Waszego święta chciałabym Wam powiedzieć, abyście uwierzyły, że wszystko, czego pragniecie od serca, jest możliwe - naprawdę jest. Nigdy się nie poddawajcie. Nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka – czytamy we wpisie.

W dalszej części zwrócił się oczywiście także i do swoich pociech, w krótkich, ale treściwych słowach. – Klara, Laura, tatuś zawsze będzie przy Was – napisał Lewandowski i dodał emotikonę serduszka.