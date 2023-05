Anna Lewandowska pokazała, jak spędza wolny wieczór z mężem. Jak powiedziała, tak zrobiła

Przenosiny Roberta Lewandowskiego do Barcelony miały wpływ nie tylko na samego piłkarza. Oczywiście, to aspekt sportowy jest najbardziej eksponowany i całkiem niedawno mama Roberta Lewandowskiego wyjawiła, że zmiana klubu wpłynęła niezwykle pozytywnie na jej syna – czuje się zdecydowanie lepiej, niż w końcowym okresie w Bayernie. Lewandowski jest przede wszystkim zadowolony, że już w pierwszym sezonie po transferze zdobył tak wyczekiwane przez kibiców mistrzostwo Hiszpanii. Ale wiele zmieniło się także w życiu rodzinnym kapitana reprezentacji Polski, bowiem przeniósł się on do Hiszpanii z żoną oraz dziećmi. Anna Lewandowska nie ukrywa, że stolica Katalonii jest jej bliższa niż stolica Bawarii, a teraz pokazała, jak spędza z mężem wolne wieczory właśnie korzystając z uroków Barcelony.

Lewandowska udała się z mężem na randkę

Anna Lewandowska w rozmowie z Wojewódzkim i Kędzierskim opowiadała m.in. o różnych małych marzeniach, jakie chciałaby spełniać mieszkając w takim miejscu jak Barcelona. Wyznała, że chciałaby zwiedzać miasto jeżdżąc skuterem, a dzięki kaskom mogliby z mężem pozostać anonimowi. Teraz Lewandowska pokazała w mediach społecznościowych, że po części udało się to „marzenie” spełnić.

Żona Roberta Lewandowskiego udostępniła post ze zdjęciem, na którym widać, że siedzi z mężem na skuterze. Zdjęcie podpisała „date” czyli po angielsku „randka”. Takie samo zdjęcie udostępniła w relacji z dopiskiem: „wieczorna przejażdżka z mężem”. Jedyny „problem” to fakt, że para raczej nie pozostała anonimowa, bo mieli na głowie kaski nie zasłaniające twarzy, ale po uśmiechach obojga można wnioskować, że nie była to wielka przeszkoda w cieszeniu się chwilą.