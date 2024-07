Robert Lewandowski sprzedaje jedno ze swoich luksusowych aut! Tyle trzeba za nie wyłożyć, wielu może o takim tylko pomarzyć

Zapadł wyrok w sprawie ochroniarza Lewandowskiego. To już koniec głośnej afery, mężczyzna został skazany!

Cezary Kucharski jedzie bez litości po Robercie Lewandowskim, poszło o aferę dyplomową. Nazywa go tchórzem!

Lewandowski pozbył się jednego z luksusowych aut

Dla Roberta Lewandowskiego nie był to najłatwiejszy sezon – spadło na niego wiele krytyki za postawą w klubie oraz w reprezentacji Polski. Ostatecznie nie był też w stanie poprowadzić Polski do awansu z grupy na Euro 2024, gdzie ominął pierwszy mecz z Holandią z powodu kontuzji, a w starciu z Austrią wszedł dopiero w drugiej połowie. Czy turniej potoczyłby się inaczej, gdyby Lewandowski był zdrowy? Trudno powiedzieć, choć nieobecność zawodnika tej klasy to najczęściej poważny cios dla zespołu. Teraz Lewandowski nabiera sił przed kolejnym sezonem, ale skupia się nie tylko na odpoczynku, ale załatwia także parę innych spraw.

Lewandowski o dziecku na murawie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Robert Lewandowski postanowił sprzedać jedno ze swoich luksusowych aut. Chodzi dokładnie o Audi Q3 Sportback z 2020 roku, a pojazd pojawił się w ofercie portalu Kimbex.pl. Jak czytamy w opisie samochodu, Robert Lewandowski był jedynym właścicielem pojazdu, jednak na co dzień poruszała się nim jego mama, Iwona Lewandowska. Pojazd może pochwalić się mocą 230 koni mechanicznych, które generuje 2-litrowy silnik benzynowy. Audi ma m.in. automatyczną skrzynię biegów i przejechało do tej pory 70 tys. kilometrów. Za nowy egzemplarz tego modelu należy zapłacić aż 300 tys. złotych, ale firma odsprzedaje ten konkretny samochód za niecałe 170 tys. złotych. – Auto z roku 2020, z przebiegiem 70 tysięcy km na pełnym wyposażeniu łącznie z dachem panoramicznym i nagłośnieniem Bang&Oluffsen (koszt nowego ponad 300 tysięcy zł) w cenie tylko 169000 zł – czytamy w opisie ofert.