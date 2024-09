i Autor: Cyfra Sport Robert Lewandowski

pilne wezwanie

Robert Lewandowski stanął przed prokuraturą! Został przesłuchany w sprawie głośnej afery

Jacek Ogiński 14:30

Robert Lewandowski ma za sobą bardzo aktywne kilka dni. Tuż po meczu ligowym przyleciał do Polski, aby uświetnić obchody 65-lecia klubu Varsovia. Zaraz po tym udał się na zgrupowanie reprezentacji Polski, z którą już w czwartek rozegra pierwszy mecz w Lidze Narodów. Jak donosi portal WP SportoweFakty, przed wylotem do Glasgow Robert Lewandowski pojawił się jeszcze w prokuraturze, by złożyć zeznania w sprawie „afery dyplomowej”.