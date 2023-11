Robert Lewandowski stracił rekord. To on prześcignął gwiazdę reprezentacji Polski

Kadrowicz nie ma wątpliwości, co do jakości kadry. Sprawdzą się jego prognozy?

Do tej pory najwięcej bramek w eliminacjach EURO zdobyło dwóch zawodników. Pierwszym był David Healy z Irlandii Północnej, który w zmaganiach o awans na EURO 2008 strzelił 13 goli. Później jego osiągnięcie wyrównał Robert Lewandowski w el. EURO 2016. Na tym turnieju polska kadra dotarła do ćwierćfinału imprezy we Francji.

Teraz dorobek Lewego i Irlandczyka z Północy został wymazany z tabel. Zrobił to Romelu Lukaku. W ostatniej kolejce Belgia rozbiła u siebie Azerbejdżan wygrywając 5:0. Napastnik Romy w tym spotkaniu aż cztery razy pokonał bramkarza Azerów. Jego wyczyn jest tym cenniejszy, że zrobił to w pierwszej połowie. Potrzebował na to dwudziestu minut. Selekcjoner Belgów po przerwie już go nie wpuścił. Dla Lukaku eliminacje EURO 2024 są wyjątkowe, bo zdobył w nich 14 bramek - co jest najlepszym wynikiem w historii tych rozgrywek.

