Robert Lewandowski szczerze o swojej wielkiej pasji. Wydał na to wielką fortunę, padły słowa o "fanaberii"

Robert Lewandowski postanowił opowiedzieć o swojej pasji. W rozmowie z "WP. SportoweFakty" napastnik reprezentacji Polski określił się jako duży fan motoryzacji i przyznał, że ma w swoich zbiorach jedno auto, którego sprzedać nie jest w stanie. Te słowa pokazują nieznaną do tej pory prawdę na temat życia piłkarza.

Robert Lewandowski szczerze o swoim hobby. Jest dużym miłośnikiem motoryzacji

Jak przyznał Lewandowski, jest bardzo dużym fanem motoryzacji i zainteresowanie to towarzyszyło mu od dzieciństwa.

- Samochody tak samo zawsze mnie kręciły. Nauczyłem się jeździć, zanim "prawko" zrobiłem. Mieszkałem na wsi, było dużo pola i tata mnie nauczył jeździć. Zawsze obcowałem z autami, zawsze to lubiłem. Jest to moje hobby - opowiada Lewandowski.

Jak przyznaje zawodnik Barcelony, jego ulubionym autem jest Ferrari 12 Berlinetta. Uważa to auto za najważniejsze w swojej kolekcji i nie myśli o tym, aby je sprzedać.

- Mam do niego sentyment, nie mogę się zdecydować, by go sprzedać. Choć nie jeżdżę nim dużo. Niektórzy powiedzą, że to fanaberia, ale akurat to jest marzenie, mam na to pieniądze, mogę sobie na to pozwolić, sam na to zapracowałem - opowiada piłkarz.