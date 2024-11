Pogrzeb Jana Furtoka. Relacja z uroczystości pogrzebowych, Katowice i GieKSa żegnają legendę

Pogrzeb Jana Furtoka. Relacja z uroczystości pogrzebowych Witamy w relacji z uroczystości pogrzebowych Jana Furtoka. Msza odbędzie się w Kościele Trójcy Przenajświętszej w Kostuchnie w Katowicach o godzinie 9:00.

Pogrzeb Jana Furtoka. GKS Katowice żegna swoją legendę

Dla GKS-u Katowice najpewniej nie ma większej legendy, niż Jan Furtok. Do teraz pozostaje on najlepszym strzelcem w historii tej drużyny i nie dość, że grał w niej w czasach swojej piłkarskiej kariery, to jeszcze prowadził drużynę jako trener, a później także pełnił funkcję prezesa. Jako zawodnik w 1986 roku poprowadził GKS Katowice do pierwszego trofeum w historii klubu – Pucharu Polski, a w 1988 roku był blisko zdobycia z nim mistrzostwa kraju, ostatecznie sięgając po wicemistrzostwo. Furtok starał się pojawiać na meczach swojego byłego klubu, który niedawno wrócił po wielu latach do Ekstraklasy, jednak z każdym kolejnym rokiem czy nawet miesiącem było to trudniejsze. Wszystko ze względu na chorobę Alzheinera, którą zdiagnozowano u niego w 2015 roku. We wtorek, 26 listopada, Polskę obiegła najsmutniejsza wiadomość – w wieku tylko 62 lat Jan Furtok zmarł. Pogrzeb odbędzie się w piątek, 29 listopada o godzinie 9:00. Msza odbędzie się w Kościele Trójcy Przenajświętszej w Kostuchnie w Katowicach. Jan Furtok spocznie na znajdującym się tuż obok cmentarzu.