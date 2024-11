Wielkie zamieszanie wokół Wojciecha Szczęsnego! Hiszpanie mówią o tym wprost. Stanowcza reakcja

Robert Lewandowski w sezonie 2024/2025 ponownie odpalił pod względem formy. Kapitan reprezentacji Polski w lidze hiszpańskiej jest liderem klasyfikacji strzelców, a oprócz tego ma ogromną przewagę na resztą stawki. Mimo to zdarzyły się takie nieprzyjemne sytuacje, jak jego brak na grafice z okazji jubileuszu klubu, a także nie znalazł się wśród nominowanych FIFA The Best. Fani 36-latka na pewno nie liczyli na taki obrót sprawy, jednak w o wiele gorszej sytuacji jest Wojciech Szczęsny.

Wokół byłego reprezentanta Polski miały miejsce ogromne zawirowania. Szczególnie przy jego powrocie ze sportowej emerytury. Ostatecznie podpisał kontrakt z Barceloną, jednak od tamtej pory regularnie rozpoczyna mecz na ławce rezerwowych.

Hiszpanie grzmią w sprawie Wojciecha Szczęsnego! Polak w końcu zadebiutuje?

"Mundo Deportivo", a przede wszystkim w znany dziennikarz - Xavier Bosch na łamach gazety grzmiał w sprawie Wojciecha Szczęsnego, aby wcześniej zadebiutował w barwach "Blaugrany". - Nadszedł czas, aby dać Szczęsnemu mecz, w którym będzie mógł zmierzyć się z grą w FC Barcelona, rozgrywkami La Liga, a nawet hiszpańskimi sędziami. Z pewnością mecz u siebie z Las Palmas, byłby dobrą okazją do jego debiutu. W ten sposób w Barcelonie byliby przygotowani na każdą okoliczność. To, czego nie można zrozumieć, to fakt, że mający taki prestiż bramkarz, który wykonuje swój "ostatni taniec" w Barcelonie, miałby zadebiutować na niewielkim, drugorzędnym boisku ze sztuczną murawą, podczas rozgrywanego przy chłodnej aurze meczu Pucharu Króla. To nie byłoby lekceważenie, ale zabranie go do rzeźni. A im szybciej Polak się rozrusza, tym lepiej - podsumował dziennikarz.