Robert Lewandowski wyjawił, czy zagra na kolejnych mistrzostwach świata. Od tego wszystko będzie zależeć, nie ma wątpliwości

Robert Lewandowski postanowił odnieść się do plotek i informacji mówiących o tym, że mistrzostwa świata w Katarze mogą być ostatnimi w jego karierze. Kapitan polskiej kadry w rozmowie z "Mundo Deportivo" stwierdził, że istnieje pewien aspekt, który będzie miał kluczowe znaczenie względem gry na mundialu. Padła jasna deklaracja.

Robert Lewandowski o kolejnych mistrzostwach świata. Nie ma cienia wątpliwości

Lewandowski w rozmowie z "Mundo Deportivo" stwierdził, że zagra na mistrzostwach świata w 2026 roku, o ile będą spełnione warunki piłkarskie. Sam nie ma wątpliwości, że będzie w dobrej formie fizycznej za trzy i pół roku, kiedy to mundial rozgrywany będzie na terenie Meksyku, Stanów Zjednoczonych i Kanady.

- To nie będzie zależeć od mojej formy fizycznej, wiem, że będę dobrze przygotowany, zadecydują aspekty piłkarskie. Wiem, że będę gotowy, jeśli zechcę tam być, ale jest za wcześnie, by decydować. Zostało trzy i pół roku, a nie cztery lata. To dużo i teraz skupiam się na kolejnych Mistrzostwach Europy - powiedział napastnik Barcelony

Sam piłkarz pozytywnie odniósł się także do mistrzostw świata w Katarze w wykonaniu kadry Polski, zaznaczając, że zrealizowała ona wszystkie postawione cele.

- Myślę, że osiągnęliśmy nasze cele. Graliśmy z Francją po dobrej pierwszej fazie mistrzostw. W pierwszej połowie z nimi też zagraliśmy dobrze, mieliśmy okazje. Po przerwie nie byliśmy wystarczająco dobrzy, ale przegraliśmy tylko z dwoma zespołami, które awansowały do finału, Francją i Argentyną. Mogliśmy zagrać lepiej, ale podkreślam: osiągnęliśmy nasze cele i wszystko jest dobrze - powiedział kapitan polskiej kadry w rozmowie z "Mundo Deportivo".

