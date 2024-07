Rosjanie podjęli decyzję względem Macieja Rybusa. To już koniec, jest oficjalny komunikat!

To zrobił Wojciech Szczęsny tuż po EURO! Urodziny syna "na bogato", piękne rodzinne sceny!

Maciej Rybus w ostatnich tygodniach był na celowniku polskich mediów. Były reprezentant kraju wziął udział w propagandowym święcie Dnia Zwycięstwa w Rosji i było to powodem wielkiej dyskusji. Ukłony w kierunku Federacji Rosyjskiej jednak nie pomagały piłkarzowi w pozycji klubowej, gdyż dochodziły do Polski informacje, że Rubin Kazań nie jest zainteresowany w dalszym kontraktowaniu piłkarza. Dziś na mediach społecznościowych byłych uczestników Ligi Mistrzów pojawiły się ostateczne informacje w sprawie obrońcy. To już koniec!

Maciej Rybus na wylocie z Rubina Kazań. To już oficjalnie

Otoczenie piłkarza deklarowało, że Rubin zwklekał z przedstawieniem swojego stanowiska w sprawie przyszłości piłkarza. Agent piłkarza, Roman Oreszczuk, twierdził, że nie da się wykluczyć, że piłkarz znajdzie inny klub, a nawet wróci do Polski. Teraz wiemy już oficjalnie, że były zawodnik Legii Warszawa jest wolny, a Rubin nie będzie dłużej jego pracodawcą. Klub z Kazania przedstawił swoją decyzję za pośrednictwem mediów społecznościowym.

- Obrońca Maciej Rybus odchodzi z naszego zespołu w związku z wygaśnięciem kontraktu. Dziękujemy za wszystko i życzymy powodzenia w dalszej karierze, Maciej! - napisano na mediach społecznościowych Rubina Kazań.