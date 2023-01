Ryszard Komornicki o kandydacie na selekcjonera kadry. "Konsekwentny, konkretny..."

Piłkarze poszliby za trenerem w ogień

- Petković potrafi dotrzeć do zawodników - powiedział Ryszard Komornicki, były reprezentant Polski, znający realia szwajcarskiego futbolu. - Podobało mi się w nim jego podejście do graczy. Wiadomo, że on ma najważniejszy głos, ale nie stawiał się ponad nimi. Nie traktował ich na zasadzie: jestem szefem, macie mnie słuchać i wykonywać wszystkie polecenia. Mam wrażenie, że niektórzy trenerzy w Polsce zachowują się jak generałowie. Traktują graczy jak żołnierzy na poligonie, że tylko oni mają rację... Od Petkovicia bije mądrość. Taka postawa dla mnie jest kluczowa, bo w ten sposób zbudował sobie świetne relacje do tego stopnia, że piłkarze poszliby za nim w ogień. Potrafił przekonać ich do swoich koncepcji. Konkretny gość, konsekwentny w tym co robi. Dla mnie to dobra kandydatura. On ma jasną wizję: dopasować grę zespołu do jego możliwości. Tak właśnie było w przypadku pracy z kadrą Szwajcarii. Nie można wymagać gry od zespołu na przykład jak Barcelona, gdy nie ma w nim takiej jakości - zaznaczył były reprezentant Polski na naszych łamach.

Sonda Kto powinien zastąpić Czesława Michniewicza? Andrij Szewczenko Marek Papszun Jan Urban Roberto Martinez Ktoś inny