Rywalom opada szczęka, bo strzelić Marcinowi Bułce to wielka męka! Bramkarz Nicei znów to zrobił

Polskie emocje na szczycie greckiej ekstraklasy, Biało-Czerwoni po obu stronach barykady. „Bartek doczeka się swej szansy, po to został wypożyczony”

Co za seria Polaka!

Reprezentant Polski zagrał w meczu z Metz w 19. kolejce Ligue 1. Klub z Lazurowego Wybrzeża wygrał 1:0 i zachował pozycję wicelidera we francuskiej ekstraklasie. A polski golkiper pokazał, że świetnie zna się na swoim fachu. Nie dał się bowiem pokonać już po raz dwunasty w tym sezonie w lidze.

Smutek nam z twarzy znika, bo Krzysztof Piątek sieknął hat-tricka! Popis polskiego napastnika w lidze tureckiej [WIDEO]

Wielkie tuzy za kadrowiczem

Gospodarze długo nie mogli sobie poradzić z defensywą rywali. W końcu udało się w ostatnim kwadransie. Evann Guessand wykorzystał rzut karny i zapewnił zwycięstwo. Bułka w tym sezonie na zero z tyłu zagrał już dwanaście razy. To najlepszy wynik w rozgrywkach. Jednak w pogoń za kadrowiczem ruszył Lucas Chevalier. Bramkarz Lille może pochwalić się 10 meczami bez puszczonego gola. Podium we Francji zamyka Gianlugi Donnarumma. Włoski golkiper Paris Saint Germain w ośmiu spotkaniach zachował czyste konto.

Ciarki mamy na całego, gdy Skorupski odbija karnego. Bezbrzeżna jest duma nasza z tak broniącego Łukasza [WIDEO]

