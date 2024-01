i Autor: Cyfrasport Krzysztof Piątek

Kadrowicz błysnął

Smutek nam z twarzy znika, bo Krzysztof Piątek sieknął hat-tricka! Popis polskiego napastnika w lidze tureckiej [WIDEO]

Wydaje się, że Krzysztof Piątek (28 l.) na dobre wrócił do dawnej dyspozycji i rozstrzelał się w lidze tureckiej. Polski napastnik został właśnie bohaterem Istanbul BB w wygranym 3:2 wyjazdowym meczu z Konyasporem. Czy w ten sposób przekona się do niego selekcjoner Michał Probierz i wyśle mu powołanie do drużyny narodowej?