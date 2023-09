Sebastian Mila zabrał głos po wybraniu Michała Probierza! Były reprezentant Polski postawił sobie jasny cel

Tak Jan Tomaszewski nazwał Michała Probierza! Zaapelował do selekcjonera reprezentacji Polski "Do jasnej cholery!" [TYLKO U NAS]

W reprezentacji Polski po słabych spotkaniach w ramach eliminacji mistrzostw Europy doszło do wielkich roszad, które sprowadzają się do wymiany trenera w kadrze. "Biało-Czerwoni" aktualnie nie są na dobrej drodze, aby awansować na zbliżające się Euro 2024, ponieważ po pięciu meczach ekipa z Robertem Lewandowskim na czele zajmuje przedostatnie miejsce w grupie E z dorobkiem sześciu punktów. Dla prezesa Kuleszy oraz PZPN był to jasny sygnał, aby pożegnać się z Fernando Santosem. Portugalczyk na pewno nie będzie dobrze wspominał kadencji na ławce trenerskiej "biało-czerwonych". Nowym selekcjonerem został Michał Probierz, który rywalizował o posadę z Markiem Papszunem.

Podczas środowej konferencji prasowej Michał Probierz odkrył karty, jeśli chodzi o swój sztab szkoleniowy. Nie zabrakło w tej grupie piłkarzy, którzy jeszcze nie tak dawno sami występowali w "biało-czerwonych" koszulkach, mowa o Sebastianie Mili (asystent trenera) oraz Tomaszu Kuszczaku (trener bramkarzy). Na temat swojej roli dla sport.tvp.pl głos zabrał Mila. - Chciałbym brać czynny udział w treningach. Czynny, to znaczy, że chciałbym być jednak w tych korkach na boisku. To wszystko będzie jednak zależało od trenera Probierza. Choćby przy jakimś rzucie wolnym z Piotrem Zielińskim. Z chęcią bym sprawdził, czy cały czas jestem lepszy, czy coś się zmieniło - przekazał były piłkarz.