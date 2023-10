Szczęsny nie zamierza już tego ukrywać! Wskazał najlepszego selekcjonera reprezentacji, z którym pracował. Nazywa go "królem"

To on zastąpi Grzegorza Krychowiaka w kadrze? Legenda nie ma wątpliwości, padły bardzo mocne słowa

Wojciech Szczęsny postanowił przyznać. kto jego zdaniem był najlepszym trenerem reprezentacji Polski, z jakim przyszło mu pracować! Bramkarz reprezentacji Polski i Juventusu Turyn nie ma wątpliwości, że jeden szkoleniowiec zasługuje na miano "króla". Te słowa pokazują, jakim szacunkiem darzy piłkarz szkoleniowca.

O najlepszym trenerze, z którym pracował, Szczęsny powiedział w programie "Foot Truck", wskazując nazwisko Adama Nawałki. Bramkarz Juventusu nie ukrywa, że ciepło wspomina także czasy Paulo Sousy w reprezentacji.

- W reprezentacji trener Nawałka był nieporównywalny. Paulo Sousa też stworzył świetny klimat wokół reprezentacji, cały czas pamiętam zgrupowanie w Opalenicy przez mistrzostwami Europy i tam naprawdę było takie wrażenie, że chciałoby się tam zostać na zawsze. Były i ciężkie treningi, i super atmosfera, i zabawa(...) Trener Nawałka tworzył jednak niesamowity klimat wokół reprezentacji. Był królem. Gdy ktokolwiek przyjeżdżał na reprezentację, to przyjeżdżał na coś wielkiego. Przez ostatnie dwa lata mocno się to zatraciło - powiedział Szczęsny

A co na temat zwolnionego Santosa ma do powiedzenia Szczęsny? Okazuje się, że też ma do niego swoisty sentyment, ale zdaje sobie sprawę z tego, że forma piłkarska nie pozwoliła na utrzymaniu go na stanowisku

- Z Santosem nam nie wyszło, ale ja mam sentyment do wszystkich trenerów. Ja się zżywam z ludźmi i nigdy nie lubię, kiedy trenerzy tracą pracę. Piłkarze mają ten przywilej, że na ogół to nie oni ponoszą bezpośrednie konsekwencje słabej gry. Umówmy się, my też za bardzo trenerowi Santosowi nie pomogliśmy - powiedział Szczęsny.