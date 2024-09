Szkocja - Polska. Robert Lewandowski dokonał wtedy prawdziwego cudu, grał jak kosmita. Pamiętacie ten moment?

Łzy same napływają do oczu po tym, co Szczęsny usłyszał od syna przed zakończeniem kariery. Wyjawił to przed kamerami TVN, osobiste wyznanie

Jan Tomaszewski ciska potężne gromy na Piotra Zielińskiego. "Po jaką cholerę on to robi?!"

I był to remis arcycenny. Punkt sprawił, że Polakom w ostatnim meczu z Irlandią wystarczał remis 0:0 lub 1:1, by awansować na Euro (było 1:1). Natomiast Szkoci tracąc punkty w końcówce, stracili nawet matematyczne szanse na wyjazd do Francji.

Szkocja - Polska. Kiedy Robert Lewandowski grał najlepiej w reprezentacji?

Ten mecz to był chyba Mount Everest formy Roberta Lewandowskiego. Mający 27 lat napastnik zaczynał przygodę z Bayernem Monachium. Zaledwie kilkanaście dni wcześniej przeszedł do historii, strzelając 5 goli w 9 minut. Był w gazie i pokazał to w meczu ze Szkocją. Nie dość, że strzelił decydującego o remisie gola, to grał kosmicznie. „Lewy” kapitalnie szefował grze kadry. Miał świetną skuteczność podań – aż 96 procent było celnych!

TIK TOK: Michał Probierz o trendzie hejtu na Roberta Lewandowskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dziś i Lewandowski, i reprezentacja Polski są na innym etapie. „Lewy” jest u schyłku kariery i choć początek sezonu w Barcelonie ma bardzo dobry (4 gole w 4 meczach), to oczywiście daleko mu do samego siebie z jesieni 2015. A reprezentacja? W 2015 roku ekipa Adama Nawałki awansowała na Euro, a w 2016 świetnie się na nim zaprezentowała. To była jedna z najlepszych reprezentacji Polski w ostatnich latach. Dziś kadra jest rozbita po nieudanym Euro 2024, ale też z iskierką nadziei dzięki remisowi z wielką Francją. Mecze ze Szkocją i Chorwacją pokażą, na jakim etapie jest drużyna Michała Probierza. A co do tego, jak ważne są rozgrywki Ligi Narodów, nikogo chyba nie trzeba przekonywać. To dzięki nim kadra mogła kuchennymi drzwiami awansować na Euro 2024.

- Moim celem na dziś są mecze w Lidze Narodów. Eliminacje mistrzostw świata zaczynają się w marcu i tak daleko nie wybiegam. Te czasy już minęły, szczególnie jeśli spojrzymy na mój wiek. Skupiam się na tym, co tu i teraz i staram się czerpać z tego radość – powiedział Lewandowski na konferencji prasowej.