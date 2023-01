Szokujący wybór selekcjonera w ostatniej chwili? Media podają pilną informację, możliwy zwrot akcji!

Włosi zablokowali transfer reprezentanta Polski. Przenosin do legendarnego klubu nie będzie!

Reprezentacji Polski w piłkę nożną powinna już niebawem zyskać nowego szkoleniowca. Jak potwierdził w rozmowie z mediami, sprawa zdaje się być zupełnie domknięta, a on sam czeka już tylko na oficjalne potwierdzenie. Jak ustalił Piotr Koźmiński z "WP. SportoweFakty", w ostatniej chwili mogło dojść do pojawienia się kolejnego nazwiska, które ma objąć reprezentację Polski. Jak widać, emocje będą do końca.

Nowe nazwisko w kontekście objęcia reprezentacji Polski? Kandydat z ostatniej chwili

Wydawało się, że w grze o stanowisko trenera reprezentacji Polski pozostają już wyłącznie Steven Gerrard, Vladimir Petković, Herve Renard i Paulo Bento. Jak dowiedział się jednak Piotr Koźmiński, w grze o stanowisko ma także pozostawać nie kto inny, a do niedawna także trener reprezentacji Portugalii, Fernando Santos. Portugalczyk utracił swoją posadę po ostatnim mundialu w Katarze, gdzie jego podopieczni pożegnali się z grą o mistrzostwo świata po meczu z Marokiem. Trzeba przyznać, że taki ruch byłby hitem, a reprezentacja Polski uzyskałaby doświadczonego trenera z olbrzymimi sukcesami.