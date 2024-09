Tak bawi się kadra Probierza. Lewandowski naprawdę zrobił to na lotnisku, koledzy zaczęli mu wyliczać

Robert Lewandowski z pewnością wraca do Barcelony z mieszanymi uczuciami po wrześniowym zgrupowaniu reprezentacji Polski. Co prawda zanotował on bramkę i asystę, które w dużej mierze przyczyniły się do zwycięstwa nad Szkocją 3:2, ale nawet ten mecz nie był w jego wykonaniu zbyt wybitny. Z Chorwacją nie potrafił już w żaden sposób wpłynąć na wynik spotkania, choć miał ku temu świetną okazję, ale trafił w poprzeczkę – poza tym nie stworzył sobie, ani kolegom, większych okazji na bramkę. Atmosfera w reprezentacji zdaje się być całkiem dobra, co pokazują kulisy meczów ze Szkocją i Chorwacją udostępnione przez kanał „Łączy nas piłka”, a to daje nadzieję na to, że Polacy stworzą w końcu zgrany zespół, który powalczy jeszcze o dobry wynik w tej edycji Ligi Narodów. Na wideo widać m.in., jak Robert Lewandowski musiał na lotnisku wykonać niecodzienne zadanie, a wszystko przez... przegraną w grze z kolegami z kadry.

Robert Lewandowski przegrał rywalizację z kolegami z kadry, czekała go "kara"

Podczas oczekiwania na lot do Osijeku polscy piłkarze postanowili zabić nudę grając w grę karcianą Uno. Lewandowski oczywiście także wziął udział, a dla przegranych przewidziana została „kara”, czy też bardziej zadanie do zrobienia – 10 pompek. Jednym z tych, którzy nie mieli szczęścia w rozgrywce był właśnie Lewandowski, który nie wymigał się i musiał podłodze na lotnisku zrobić 10 pompek. Duża grupa kadrowiczów, która brała udział w rozgrywce, zgodnie odliczała kapitanowi kadry kolejne powtórzenia. Nagranie z kulisami wrześniowego zgrupowania znajdziecie poniżej (fragment z grą w Uno zaczyna się około 19:05).