Tak Hiszpanie potraktowali Annę Lewandowską. Nie tylko Robert odnosi tam sukcesy, dostała specjalną nagrodę!

Anna Lewandowska została wyróżniona przez kataloński "Sport"! Gwiazda otrzymała Nagrodę Przedsiębiorczyni na gali kobiet w sporcie na specjalnej gali. Jak widać, Hiszpanie doceniają małżonkę gwiazdora Barcelony!

Jak powiedziała Lewandowska w rozmowie ze "Sportem", ma swoje pomysły na robienie biznesów w Barcelonie i podzieliła się swoimi planami. Jak przyznaje, chce założyć coś bardzo oryginalnego.

- - Każdy z nich jest wyjątkowy. Teraz pracuję na dużym, wyjątkowym projektem tutaj, w Barcelonie. To będzie pierwszy multi-butik w Europie, który będzie położony w samym sercu Barcelony przy Balmes 28 (...) Sport jest częścią mojego życia, biznesu, pasji, trybu życia i jest też częścią życia moich dzieci. Sport jest bardzo istotny, szczególnie dla mojego męża. Każdy mój biznes, który tworzę, ma podłoże w sporcie, zdrowym trybie życia, odżywianiu i pozytywnym myśleniu (...) Ten projekt będzie opierał się na trzech filarach: pilates, treningach grupowych i indywidualnych oraz szkole tańca. Gdy tu przybyłam to odkryłam nową pasję - taniec, więc to wszystko będzie zawierało się w tym projekcie. To miejsce będzie dla wszystkich - mówiła Lewandowska.

✨ Anna Lewandowska, Premio Emprendedora @healthyplanann🤝 Lo entregan Ainhoa Moll, consejera y directora editorial de Prensa Ibérica y Elena Led, directora de Marketing de Adidas Fragancias @adidas_es#PremiosWomanSporthttps://t.co/d34mmEokrN— Diario SPORT (@sport) September 30, 2024