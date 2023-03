Tak Jan Tomaszewski ocenił decyzję Fernando Santosa o ciszy medialnej! Wypowiedział te słowa patrząc prosto w kamerę, jasne stanowisko

Pierwszy mecz reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw Europy 2024 to świetna okazja dla Jana Tomaszewskiego, aby skomentować wszystko to, co dzieje się wokół Biało-czerwonych w ostatnim czasie. Po niemałej burzy medialnej, jaką wywołał niedawny wywiad Łukasz Skorupskiego, selekcjoner naszej kadry zdecydował się wprowadzić ciszę medialną aż do samego spotkania Czechy - Polska, co spotkało się z oburzeniem części dziennikarzy sportowych. Jak się jednak okazuje, pomysł ten spodobał się Janowi Tomaszewskiemu, który postanowił pochwalić Fernando Santosa w rozmowie z "Super Expressem".

Jan Tomaszewski otwarcie pochwalił Fernando Santosa! Legendarny bramkarz reprezentacji Polski nie wahał się ani chwili

- Moim zdaniem postąpił bardzo słusznie… Na dzień dzisiejszy nie interesuje mnie co było przed mistrzostwami i co było na mistrzostwach. Interesuje mnie tylko mecz w Pradze, bo od tego zależy w dużej mierze nasza dalsza gra i po prostu tworzenie drużyny. Dla mnie Santos postąpił prawidłowo, życzę mu żeby co najmniej zremisował - wyznał podczas specjalnego łączenia Jan Tomaszewski, oceniając decyzje Fernando Santosa przed meczem z Czechami. Zobaczcie całą rozmowę z Janem Tomaszewskim, zaglądając do naszego materiału wideo poniżej!