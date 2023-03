Jan Tomaszewski bez ogródek o reprezentacji Polski i Santosie! Specjalne łączenie przed Czechy - Polska [TYLKO U NAS]

Specjalne łączenie z Janem Tomaszewskim przed meczem Czechy - Polska! Legenda polskiej piłki szczerze o reprezentacji i Santosie

Wielu trenerów oraz piłkarzy przekonało się już o tym, że Jan Tomaszewski ma naprawdę cięty język i często mówi to, co myśli na dany temat. Nie inaczej jest w przypadku Fernando Santosa, którego legendarny bramkarz jasno podsumował podczas jednej z ostatnich rozmów z "Super Expressem". Teraz były golkiper po raz kolejny będzie mógł skomentować to, co dzieje się w reprezentacji Polski, bowiem tuż przed pierwszym meczem eliminacji mistrzostw Europy Czechy - Polska czeka nas specjalne łączenie z Janem Tomaszewskim. Tematem będzie oczywiście wszystko, co związane z reprezentacją Polski - kolejne kontuzje Biało-czerwonych, cisza medialna wprowadzona przez Fernando Santosa do czasu meczu z Czechami o wiele, wiele innych. Koniecznie bądźcie z nami podczas łączenia na żywo z Janem Tomaszewskim, zaglądając do materiału wideo poniżej!