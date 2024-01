Tak Krzysztof Piątek podchodził do występów w Turcji. To było kluczowe w odblokowaniu kadrowicza

Rywalom opada szczęka, bo strzelić Marcinowi Bułce to wielka męka! Bramkarz Nicei znów to zrobił

Powalczy o koronę króla strzelców?

Piątek był bohaterem meczu z Konyasporem. Strzelił trzy gole w drugiej połowie i w ten sposób Istanbul BB wygrał 3:2. Polski napastnik w dorobku ma już 10 goli w rozgrywkach i dołączył do czołówki ligowych strzelców. Czy włączy się do walki o koronę króla strzelców? W każdym razie jego zespół zajmuje ósme miejsce, a jeszcze niedawno był w strefie drużyn zagrożonych spadkiem. Przebudzenie polskiego snajpera przełożył się na marsz Istanbul BB w górne rejony tabeli.

Rywalom opada szczęka, bo strzelić Marcinowi Bułce to wielka męka! Bramkarz Nicei znów to zrobił

Wiedział, że w Turcji odpali

Ostatnio reprezentant Polski tłumaczył w rozmowie z "Kanałem Sportowym" jak podchodził do występów w Turcji. - Byłem nawet wręcz nieprzekonany, ale wiedziałem, że zaraz w tej Turcji odpalę - powiedział Krzysztof Piątek w rozmowie z Kanałem Sportowym, który odwiedził go w Stambule. - Mogę powiedzieć, że ostatni rok w Salernitanie, to nawet mi się wydaje, że dużo lepiej robię te rzeczy niż było to w Milanie czy Genoi. Tylko tam wpadało, a tu brakuje szczęścia czy spokoju. Ale ostatnie mecze, ostatnie dwa miesiące pokazują, że wracam na właściwe tory - wyznał najlepszy strzelec Istanbul BB.

Ciarki mamy na całego, gdy Skorupski odbija karnego. Bezbrzeżna jest duma nasza z tak broniącego Łukasza [WIDEO]

Krzysztof Piątek dziś z hat-trickiem, a rano wjechała rozmowa z napastnikiem Basaksehiru 🇹🇷„Wiedziałem, że w tej Turcji odpalę. W Salernitanie i w Basaksehirze dużo lepiej robię to co w Milanie i Genoi, ale tam wpadało, a tu nie”. pic.twitter.com/YNBBgbtvZ1— Kanał Sportowy (@Sportowy_Kanal) January 28, 2024

QUIZ: Rozpoznasz polskich piłkarzy? Lewandowskiego zna każdy, a resztę? 15/20 to absolutne minimum Pytanie 1 z 20 Zaczniemy podobnie jak w piłce. Bramkarz na zdjęciu to... Artur Boruc Łukasz Fabiański Wojciech Szczęsny Dalej

Sonda Czy Polska wygra baraże i awansuje na Euro 2024? Tak! Nie Trudno powiedzieć