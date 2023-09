Tak na decyzję Cezarego Kuleszy zareagował Marek Papszun. Ma wielki żal do PZPN, wychodzą szczegóły

Michał Probierz został nowym trenerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Decyzją Cezarego Kuleszy, podjętą oficjalnie dnia 20 września 2023 roku, to szkoleniowiec kadry do lat 21. będzie miał misję doprowadzenia kadry do mistrzostw Europy. W wyścigu o posadę z Probierzem udział brał były szkoleniowiec Rakowa Częstochowa, Marek Papszun, który ostatecznie nie przekonał do siebie Cezarego Kuleszy. Media podają, jak na decyzję szefa federacji zareagował szkoleniowiec mistrzów Polski z sezonu 2022/2023. Okazuje się, że on mieć swoisty żal do Kuleszy.

Tak Papszun zareagował na wybór Kuleszy. Ma mieć żal

O tym, jak zareagował Marek Papszun informuje "Przegląd Sportowy". Były szkoleniowiec Rakowa Częstochowa o tym, że nie zostanie trenerem kadry, miał wiedzieć już od kilku dni. Dziennikarze podkreślają, że sam Papszun ma mieć dość duży żal do Polskiego Związku Piłki Nożnej, względem tego, że jego zdaniem, federacja miała wykorzystać jego wizerunek, aby uspokoić złe nastroje wokół reprezentacji Polski. Sam trener ma teraz przebywać na urlopie.