Tak wyglądały kłótnie Lewandowskich o taniec. Rafał Maserak wszystko ujawnił! Było ciężko

Lewandowscy kochają taniec, ale o jeden z nich się kłócili!

Robert i Anna Lewandowscy to jedna z najpopularniejszych, jeśli nie najpopularniejsza para w Polsce. Wielu mówi o nich jak o „power couple”. Robert Lewandowski jest obecnie jednym z najlepszych piłkarzy świata, który podbija Barcelonę, a jego ukochana czołową trenerką fitness i bizneswoman. To, co ich łączy to miłość do sportu i z pewnością tańca.

Anna Lewandowska regularnie publikowała w mediach społecznościowych nagrania z zajęć tanecznych. Nie ukrywa też, że jest wielką fanką bachaty. Tańczył także jej ukochany Robert, chociażby na TikToku.

Tak wyglądały przygotowania Lewandowskich do pierwszego tańca. Były kłótnie

Ciekawą historię w podcaście „Cały ten Majdan” opowiedział Rafał Maserak, czyli juror „Tańca z Gwiazdami” i znajomy pary. Dotyczy ona pierwszego tańca na weselu tej pary.

- Anka i Robert to są sportowcy, oni podchodzili do tego jak do wykonania zadania. Wtedy Robert grał w Dortmundzie, mieszkali w Niemczech, więc przylatywali specjalnie na zajęcia taneczne. To jest determinacja – opowiada Maserak.

Dodał też, że nie brakowało mocnych sporów. Okazuje się, że Robert Lewandowski był bardzo zaangażowany w cały proces. - Powiem, że Robert pokazywał Ani, jak ma tańczyć. Oczywiście, były sprzeczki, ale to jest normalne. Każdy, kto przychodzi na pierwszy taniec czy na kurs tańca, no to jest tak, że zaczynają się... Ja czasem mówię: "Słuchajcie, nie kłóćcie się" – dodał.