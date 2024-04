Takie wykształcenie ma Jakub Błaszczykowski. Legendarny reprezentant Polski nie zapomniał o edukacji. Te informacje wielu zaskoczą

Jakub Piotrowski na celowniku giganta! To tam w nowym sezonie będzie grał reprezentant Polski?

Piłkarze reprezentacji Polski pomimo tego, że grają w najlepszych klubach w Europie oraz nie mogę pochwalić się zbyt wielką ilością czasu wolnego, dążąc do sukcesu w futbolu, licznie starają się zdobyć jak najlepsze wykształcenie nie zapominając o tym, jak ważnym elementem życia jest rozwój. Nie inaczej było w przypadku Jakuba Błaszczykowskiego, który przez lata z dumą nosił opaskę kapitana reprezentacji Polski oraz zaliczał się do grona najlepszych zawodników na świecie, stając się m.in. jedną z ikona Borussii Dortmund.

Jakub Błaszczykowski jeszcze będąc jednym z najważniejszych zawodników w gronie reprezentacji Polski znalazł czas na to, aby uzyskać wyższe wykształcenie i obronić pracę licencjacką na Akademii Jana Długosza w Częstochowie (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy). Oczywiście praca napisana przez Jakuba Błaszczykowskiego odnosiła się do jego zawodu i profesji piłkarza. Tytuł jego pracy to "Ubytek wagi w okresie przygotowawczym na przykładzie sportowca".