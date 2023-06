Te słowa Arkadiusza Milika o Jakubie Błaszczykowskim nie przejdą bez echa. Tak podsumował legendę reprezentacji Polski

Zakończył się sezon klubowy 2022/2023, dla kibiców nie jest to koniec emocji, ponieważ oznacza to, że piłkarze powołani do reprezentacji udali się na zgrupowanie. "Biało-Czerwoni" są już w komplecie i już za dwa dni zmierzą się z Niemcami w meczu towarzyskim, który będzie ważny ze względu na wydarzenie, które będzie temu towarzyszyło. Mowa tutaj o pożegnaniu Jakuba Błaszczykowskiego z kadrą. Fernando Santos zdradził, jak może to wyglądać. - Jeszcze będziemy rozmawiać o tym, jak wszystko będzie wyglądać. Z mojego doświadczenia wynika, że numer na koszulce może wskazywać minuty, które zawodnik rozegra. Zazwyczaj Kuba grał z "16". Porozmawiamy też z nim o tym, jakie są jego odczucia. Chcielibyśmy, żeby zagrał 16 minut. Prawdopodobnie po tym czasie zostanie zmieniony - przekazał szkoleniowiec na konferencji prasowej.

Wielkie słowa Milika w kierunku Błaszczykowskiego! Szczera wypowiedź o legendzie

20 czerwca reprezentacja Polski powalczy o komplet punktów w meczu towarzyskim z Mołdawią. Jest to ważne spotkanie, ponieważ "Biało-Czerwoni" w tym momencie mają na swoim koncie tylko trzy oczka (porażka z Czechami i zwycięstwo z Albanią), przez co znajdują się na drugim miejscu. Milik odniósł się do pożegnania Jakuba Błaszczykowskiego. - Myślę, że był świetnym piłkarzem, kolegą, kapitanem. Pamiętam, jak stawiałem pierwsze kroki w reprezentacji to on grał z opaską kapitańską na prawym skrzydle, jeszcze to było za selekcjonera Fornalika. Robił dużą przewagę i naprawdę widać było, że w tamtym momencie był w fantastycznej formie. Mam w głowie Euro 2016, bo też byłem ważną częścią tej reprezentacji, Kuba również, osiągnęliśmy fajny wynik na tym turnieju. Dużo pozytywnych wspomnień z tamtego okresu. Będzie to pożegnanie wielkiego piłkarza - przekazał napastnik.