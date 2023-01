To może być prawdziwy hit. Mecz reprezentacji Polski ze światową potęga już w czerwcu?!

Fernando Santos w roli selekcjonera zadebiutuje 24 marca w meczu z Czechami w eliminacjach do Euro 2024. Trzy dni później zagramy u siebie a Albania, ale prawdziwego hitu możemy doczekać się w czerwcu. - "W czerwcu reprezentacja Polski ma zagrać towarzysko z Niemcami w Warszawie. Negocjacje trwają, są zaawansowane i na dziś szansa na taki sparing jest duża" – poinformował na Twitterze dziennikarz Interii Sebastian Staszewski. Jest pewne, że reprezentacja będzie miała wolny termin w czerwcu i stąd szansa na zakontraktowanie meczu z Niemcami. Ci mogą być równie chętni do rozegrania meczu, gdyż nie muszą grać w eliminacjach do finałów Euro, których są gospodarzem więc muszą szukać sparingpartnerów. Byłby to dla nich swojego rodzaju rewanż, choć nie o punkty, za porażkę, której doznali na Stadionie Narodowym w październiku 2014 roku. Wówczas wkrótce po zdobyciu mistrzostwa świata przegrali z Polską 0:2 właśnie na Narodowym, w eliminacjach do Euro 2016. Było to pierwsze zwycięstwo Polski z Niemcami w historii. Jeśli dojdzie do meczu w czerwcu może on być idealną okazja do oficjalnego pożegnania z kadrą Jakuba Błaszczykowskiego, który wiele lat spędził w Niemczech grając w Borussii Dortmund oraz VfL Wolfsburg. Łącznie rozegrał w koszulce reprezentacyjnej 108 meczów.

