i Autor: Łukasz Grochala/Cyfrasport , Tomasz Radzik/SE , Artur Hojny/SE

Święto w „świątyni futbolu”

To oni kreślili najpiękniejsze karty polskiej piłki. Dziś 50. rocznica „zwycięskiego remisu” Biało-Czerwonych na Wembley

W górę serca, kibice! Polscy piłkarze są w stanie rzucać na kolana wielkie potęgi, łącznie z mistrzami świata. Pół wieku temu remis 1:1 w „świątyni futbolu” w Londynie oznaczał, że to podopieczni Kazimierza Górskiego – trenera wszech czasów – jadą na mundial 1974 do RFN. To był bez wątpienia najważniejszy mecz w dziejach Biało-Czerwonych w ponadstuletniej już historii reprezentacyjnej piłki nad Wisłą.