Tomasz Hajto bez litości o reprezentacji Polski. Uderzył bez ogródek, "presja to jest na onkologii, nie na boisku"

Tomasz Hajto nie bierze jeńców! Były reprezentant Polski, który obecnie jest zawodnikiem Clout MMA, wdał się w gorącą dyskusję z Maciejem Stolarczykiem w pomeczowym studiu na antenie Polsat Sport. Były kadrowicz stwierdził,że ma dość usprawiedliwiania piłkarzy i mówienia o ich presji. Padły wyjątkowo mocne słowa.

Jak powiedział Hajto, kompletnie nie jest on zrozumieć argumentów mówiących o jakiejkolwiek presji reprezentantów Polski.

- - Raz przeszkadza, że ktoś leciał. Drugi raz, że strzeliliśmy bramkę i jej nie uznali. To są zawodowi piłkarze, którzy zarabiają miliony i my mówimy, że oni mają presję. Byliśmy wczoraj na meczu charytatywnym. Presja i mecz o życie to jest na onkologii

- Widziałeś uśmiech na twarzy naszego piłkarza w ostatnich czterech meczach? Wykonujesz najpiękniejszy zawód świata, potrenujesz dziennie trzy godziny, dobrze się odżywiasz, na wszystko cię stać, piękne panie się oglądają, a my cały czas mówimy o presji. - stwierdził Tomasz Hajto.