Tomasz Hajto rozjeżdża Roberta Lewandowskiego. Wbił potężną szpilę, nie miał litości

Tomasz Hajto postanowił powiedzieć co sądzi o wywiadzie Roberta Lewandowskiego dla Mateusza Święcickiego. Były reprezentant Polski w rozmowie z programem "Prawda Futbolu" przyznał, że wypowiedź kapitana kadry przed spotkaniami z Wyspami Owczymi i z Albanią nie jest najlepsza. Jak sam zauważył, jego prywatnie takie słowa, jak Lewandowski wypowiedział względem kolegów, by po prostu zabolały.

Tomasz Hajto szczerze o słowach Lewandowskiego. Nie hamował się

- Jeżeli coś nie było prawdą i coś mu się nie podobało, to takie sprostowania daje się od razu. Nie jest to czas i miejsce, żeby przed tak ważnymi meczami robić awanturę (...) Mnie by to trochę zabolało, jakby padły takie słowa. Od razu chciałbym to wyjaśnić. Tak byłoby w przypadku większości piłkarzy reprezentacji, z którymi grałem. Nie wyobrażam sobie, abyśmy się do tego nie odnieśli - powiedział Hajto.

- Gdyby ktoś bezokolicznikowo powiedział, że piłkarze są bez ambicji, to my byśmy weszli do szatni i powiedzieli: "To teraz powiedz, kto jest bez ambicji, to ich wyrzucimy z tej reprezentacji". Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, aby nie zostało to do końca wyjaśnione. Nikt mi nie powie, że tam jest dobra atmosfera, bo ktoś wrzucił zdjęcia, jak się uśmiecha (...) Ja przed pierwszym treningiem chciałbym wyjaśnień, bo jak nie, to przypuszczam, że 80% mojej reprezentacji nie wyszłoby na trening. Nie ma szans. W takiej sytuacji musi być to wyjaśnione w obecności prezesa oraz trenera. Inaczej sobie tego nie wyobrażam. Chciałbym, aby byli przy tym świadkowie - powiedział Hajto