Tomasz Hajto wywołał potężną burzę. Tyle jego zdaniem trzeba zarabiać, żeby żyło mu się normalnie. Kwota nieosiągalna dla milionów Polaków

Marzeniem niemal każdego człowieka jest zarabianie takiej pensji, która pozwoli żyć na solidnym poziomie, nie martwić się o przyszłość i z której można odkładać oszczędności. Niestety wciąż jest o to trudno i wiele osób musi myśleć, jak wiązać koniec z końcem. Zwłaszcza w obecnych czasach, gdy inflacja szaleje i niewiele wskazuje na to, aby miało to się w najbliższych miesiącach zmienić.

Hajto o miesięcznych zarobkach. Wywołał potężną burzę

Dlatego słowa Tomasza Hajty, które padły w wywiadzie u Żurnalisty wywołały dość spore kontrowersje. Były reprezentant Polski w piłce nożnej został zapytany, jakiej wypłaty potrzebuje, żeby żyło mu się całkowicie normalnie. Hajto podał kwotę, która dla milionów Polaków jest nieosiągalna. - No mi się wydaję, że żeby żyć tak normalnie 40 trzeba mieć - powiedział zawodnik Clout MMA.

Rzecz jasna chodziło o 40 tys. zł miesięcznie. Na taką wypłatę mogą liczyć nieliczni, dlatego w sieci rozpętała się spora burza i wiele osób krytykowało Hajtę za takie słowa. Według zdecydowanej części takie pieniądze pozwalają żyć w dostatku, a nie tylko "normalnie". Inni zauważyli natomiast, że osoby z większym majątkiem potrzebują więcej pieniędzy, aby się utrzymać.