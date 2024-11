TVP puściła przekleństwo na wizji! Wszystko przed meczem Portugalia - Polska. Wichniarek mocno o reprezentancie Polski!

Wpadka w meczu reprezentacji Polski! Tuż przed transmisją na kanałach TVP pokazał się dość mocny i mało pochlebny względem Kamila Piątkowskiego komentarz autorstwa Artura Wichniarka. Były napastnik Arminii Bielefeld i Herthy Berlin przeklął na wizji. Te sceny zostały bardzo szybko zauważone przez kibiców!

Wpadka w TVP! Wichniarek klnie w studiu przed Portugalia - Polska

W trakcie meczu Portugalczyków z Polakami gościem studia TVP był Artur Wichniarek. Były reprezentant Polski w mocnych i dość niepochlebnych słowach wypowiedział się na temat obrońcy reprezentacji Polski - Kamilu Piątkowskim. Oceniając piłkarza RB Salzburg Wichniarek użył bardzo mocnego przekleństwa. Wszystko znalazło się w telewizji.

- Piątkowski Ci wybroni. Co prawda mieliśmy łączenie z analitykiem Sturmu Graz, który był analitykiem w Unionie, to powiedział, że jakby grając, oni wygrali chyba 5:0 z RB Salzburgiem w tym meczu hitowym z jakieś 4 tygodnie temu. To analizowali Piątkowskiego, że jest wolny, że wolno myśli. Na poziomie k**wa austriackiej ligi. - powiedział Wichniarek.

Kamil Piątkowski przyznaje, że wygląda jak "Skolim" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.