Tyle będą musieli zapłacić polscy kibice za następny mecz reprezentacji. PZPN wszystko wyjawił, tanio nie będzie

Wypłynęło prawdziwe wykształcenie Roberta Lewandowskiego. Musiał się mocno napocić, to było spore wyzwanie

Jan Tomaszewski z apelem do kadrowiczów. Były bramkarz mówi jak piłkarze mogą odzyskać twarz

Przełom w sprawie Grzegorza Krychowiaka! To już niemalże pewne, będzie grał pod Michniewiczem!

To już niemalże pewne!

Reprezentacja Polski stoi przed ciężkim wyzwaniem w eliminacjach mistrzostw Europy. Drużyna narodowa po przegranych z Mołdawią i z Czechami nie znajduje się w najlepszej sytuacji w grupie eliminacyjnej i będzie potrzebowała poprawy gry i wsparcia fanów, aby móc latem 2024 roku zagrać na mistrzostwach Europy w Niemczech. Fani drużynę narodową będą mogli wspierać już 7 września, w trakcie domowego spotkania przeciwko drużynie Wysp Owczych. PZPN podał właśnie, ile będa wynosić bilety na spotkanie i trzeba przyznać, że niestety ale tanio to nie będzie.

Reprezentacja Polski zagra z Wyspami Owczymi. Poznaliśmy ceny biletów

PZPN podał właśnie ceny biletów i trzeba przyznać, że jak na starcie z mało uznanym rywalem, są one dość duże. Na górnych sektorach wdłuż boiska, w lepszych miejscach, ceny wynosić będą 240 złotych, za miejsca w drugiej kategorii bilety wynosić będą 180 złotych. Najtańsze miejsca to te za 120 złotych na najniższe sektory za obiema bramkami. Są też bilety rodzinne. Za dziecko do 12 roku z opiekunem trzeba będzie zapłacić 160 złotych. Bilety dla niepełnosprawnych wynosić będą 90 złotych.

Ceny biletów na mecz Polska - Wyspy Owcze: