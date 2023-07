Tyle zapłacą polscy kibice za zobaczenie reprezentacji w Albanii. Nie jest tanio, ceny zwalają z nóg

Fernando Santos musiał przerwać urlop i przylecieć do Polski! Arcykrótka wizyta, natychmiast wraca do Portugalii. To już postanowione

Reprezentacja Polski 10 września 2023 roku zmierzy się z Albanią w ramach eliminacji do mistrzostw Europy. Drużyna "Biało-Czerwonych" musi zdobywać punkty, aby móc zbliżyć się do celu, jakim jest udział w turnieju w Niemczech. Polscy piłkarze bez wątpienia będą potrzebować wsparcia kibiców, jednak dla wszystkich, którzy rozważali podróż do Albanii czeka dość nieprzyjemna niespodzianka w postaci cen biletów na spotkanie. Trzeba się będzie nakosztować!

Są ceny na mecz reprezentacji Polski z Albanią. Nie jest tanio!

Mecze reprezentacji Albanii cieszą się olbrzymim powodzeniem wśród tamtejszych kibiców. Na ostatnim spotkaniu z Moldawią obecny był komplet, a że Albańczycy starcie z Polakami traktują jako mecz z rywalem z wyższej półki, to też ceny na to spotkanie nie są małe. Najdroższe ceny biletów mają wynosić 250 złotych od osoby. Na większośc sektorów ceny sięgać będą kwoty 170 złotych, a najtańsze 85. Trzeba jednak pamiętać, że same bilety to nie wszystko i doliczyć do kosztów należy także wszelakie koszta związane z podróżą do stolicy Albanii.